Армянские чиновники знали о готовящейся капитуляции

«Как бы ни пытались некоторые официальные лица оправдаться тем, что они не знали о печально известном документе от 10 ноября, а Никол Пашинян подписал трехстороннее заявление в одночасье и в одиночку, тем не менее в военно-политической элите были чиновники, которые были знакомы с содержанием этого документа». Об этом пишет газета "Грапарак".

«Перед подписанием Пашинян собрал или просто проинформировал министров Зограба Мнацаканяна, Давида Тонояна, начальника штаба вооруженных сил РА Оника Гаспаряна, вице-премьера Тиграна Авиняна, спикера НС Арарата Мирзояна и лидера Карабаха Араика Арутюняна.

Единственный чиновник, который немного возражал против документа о капитуляции и предупреждал, что народ нас не простит, был Арарат Мирзоян. Нам сказали, что Тигран Авинян пользуется особой поддержкой обеими руками, который сейчас активно участвует в процессе политического преследования оппозиции. Он заверил, что документ необходимо подписать. Главное - остановить войну», - пишет газета со ссылкой на свои источники.