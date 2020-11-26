Украина закупает турецкие Bayraktar

В 2021 году для нужд Вооруженных сил Украины будут закуплены пять новых беспилотных летательных комплексов турецкого производства Bayraktar. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак, передает Anadolu со ссылкой на агентство "Армия Информ".

"Уже принято решение и запланировано, что в следующем году для нужд Вооруженных сил Украины мы закупим 5 новых Bayraktar. У них несколько другие тактико-технические характеристики, в частности высота и дальность применения", – сказал Хомчак.

В прошлом году Киев приобрел ударные оперативно-тактические БПЛА Bayraktar TB2, оснащенные высокоточными авиабомбами MAM-L турецкой Roketsan. Также были закуплены три наземные станции управления.

Байрактар ТБ2 - турецкий ударный оперативно-тактический беспилотный летательный аппарат с большой продолжительностью полёта. Разработан и производится компанией «Baykar Makina».