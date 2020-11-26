Баку и Рим обсудили ситуацию в Карабахе

Последнюю ситуацию в регионе обсудили в ходе телефонного разговора главы МИД Азербайджана и Италии - Джейхун Байрамов и Луиджи Ди Майо, сообщает МИД Азербайджана.

Согласно информации, министры обсудили в том числе необходимость реализации подписанного 9 ноября 2020 года трехстороннего заявления о полном прекращении огня и боевых действий в Нагорном Карабахе, а также реализацию ряда вопросов, вытекающих из этого заявления.

Главы МИД Азербайджана и Италии подчеркнули важность трехстороннего заявления с точки зрения обеспечения прочного мира, безопасности и процветания в регионе.

Джейхун Байрамов и Луиджи Ди Майо также обменялись мнениями о развитии двустороннего сотрудничества между двумя странами. Обсуждались возможности расширения сотрудничества в многосторонних форматах.