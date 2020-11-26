Президент Армении решил вступить в борьбу за власть

Президент Армении Армен Саркисян, который 2,5 года хранил молчание с присущей ему терпимостью, закрывал глаза на тысячу и один неконституционный шаг психически неуравновешенного субъекта, узурпировавшего кресло премьер-министра страны, и все это время кушал мороженое и гамбургеры с детьми и просто путешествовал по миру, начал собственную игру. Об этом пишет газета «Иратес».

«Говорят, что половинчатое требование об отставке премьер-министра и правительства было важно для бутафорского президента Армена Саркисяна с точки зрения прощупывания общественного настроения. Говорят также, что президент хочет выйти из существующих реалий «всухую», а также принять участие в предстоящих парламентских выборах, победить и отправить свою команду в Национальное Собрание.

В конце концов, говорят, что Саркисян уже формирует круг тех людей, которые примут участие в выборах и представят в Национальном Собрании интересы президента Саркисяна, отстаивающего четкие устремления определенных кругов Великобритании в Армении», - отмечает издание.