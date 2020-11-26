Максим Шевченко: Армения проиграла войну, проблема Карабаха решена

Армения проиграла войну, которая была не в интересах армянского народа, совершенно. Без войны можно было добиться гораздо больших результатов, мирным путем, в том числе и в Нагорном Карабахе, чем они сейчас получили. Об этом в интервью "Эхо Москвы" сказал российский журналист, телеведущий и общественный деятель Максим Шевченко.

По его словам, проблема Нагорного Карабаха разрешилась.

"Оккупированный армянскими боевиками Нагорный Карабах освобожден азербайджанским народом. Поэтому проблема сама по себе разрешилась. А вот проблема претензий армянства глобального на какую-то священную империю в границах Тиграна Великого, эта проблема, я думаю, не разрешилась совершенно, судя по твиттер-каналам или телеграм-каналам Габрелянова и прочих пропагандистов этого шовинистического направления. Я думаю, что это не в интересах армянского народа. В интересах армянского народа добрососедские, мирные, взаимовыгодные отношения с Азербайджаном, Турцией, Россией, Грузией, Ираном и с другими государствами", - заявил Максим Шевченко.