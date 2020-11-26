В Грузии антирекорд, в Армении около полутора тысяч новых случаев COVID-19

В Армении число подтвержденных случаев заражения коронавирусом увеличилось до 132 346, сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний. За сутки выявлено 1 476 новых случаев заражения.

От осложнений коронавируса в Армении скончались 2 090 человек (плюс 22 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 527 (плюс 8 за минувшие сутки). Вылечились 105 149 человек.

В Грузии же зафиксирован антирекорд: за прошедшие сутки число выявленных случаев заражения коронавирусом увеличилось на 4 780. Скончались 37 человек. По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 123 470 случаев заражения. За последние 24 часа вылечились 3 489 человек.