Объем торгового оборота в Армении в январе - сентябре 2020 года по текущим ценам составил 2 трлн 42 млрд 609 009 млн драмов (4 млрд 218 млн 525 002 долларов США). По сравнению с тем же периодом прошлого года он сократился на 11,4%.

Как сообщили «Арменпресс» в Статистическом комитете Армении, объем розничной торговли за первые девять месяцев этого года составил 924 млрд 642 002 млн драмов, что на 15% уступает показателю тех же месяцев за 2019 года, в сфере оптовой торговли эти показатели составили 1 трлн 49 млрд 57 005 млн драмов, 7,1%.

Объем торговли автомобилями в январе - сентябре 2020 года по сравнению с тем же периодом прошлого года снизился на 22,6%, до 68 млрд 910 002 млн драмов. Этот показатель включает в себя продажу автомобилей, их частей и аксессуаров, осуществленных только посредством специализированных магазинов, а также их техническое обслуживание и ремонт.