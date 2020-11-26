В Армении расследуют внезапную смерть российского военного

Управление Следственного комитета Армении по Ширакской области готовит материалы по факту внезапной смерти российского военнослужащего-контрактника, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря СК Риму Еганян.

Накануне в пресс-службе Южного военного округа сообщили российскому информагентству, что комиссия командования российской военной базы в Армении совместно с правоохранительными органами проводит расследование по факту смерти военнослужащего по контракту.

Тело военнослужащего без признаков жизни было обнаружено сослуживцем по месту проживания вне территории воинской части. Следов насильственной смерти на теле военнослужащего не выявлено.

"По факту внезапной смерти российского военнослужащего-контрактника в управлении Следственного комитета Армении по Ширакской области готовятся материалы", - сказала Еганян.