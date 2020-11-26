Одного из лидеров армянской оппозиции обвинили в организации массовых беспорядков

Председателю молодежной организации Республиканской партии Армении Айку Мамиджаняну, предъявлено официальное обвинение, передает «Спутник-Армения».

Согласно информации, председатель молодежной организации партии Сержа Саргсяна обвиняется в организации массовых беспорядков. Председатель молодежного крыла Республиканской партии Армении сам написал об этом.

«То есть мой статус по делу был изменен с подозреваемого на обвиняемого», - заявил Мамиджанян.

Отметим, что Мамиджанян был задержан 20 ноября в ходе акции протеста с требованием отставки правительства Пашиняна.