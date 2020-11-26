Дочери Национального героя у могилы отца спустя 27 лет; видео
Дочери Национального героя Азербайджана, шехида Аллахверди Багирова посетили могилу своего отца в освобожденном от 27-летней армянской оккупации Агдаме.
Отметим, что обе дочери А.Багирова - офицеры Государственной пограничной службы Азербайджана.
Капитан медицинской службы ГПС Айнур Багирова и полковник-лейтенант Зумруд Багирова сказали, что очень рады возвращению в Агдам, где их отец героически погиб 27 лет назад.
Они поблагодарили президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева и победоносную армию Азербайджана за подаренную им радость победы.
Напомним, Аллахверди Багиров был командиром Агдамского батальона самообороны во время Первой Карабахской войны, проявил большое мужество в боях с врагом. Погиб, подорвавшись на мине, 14 июня 1992 года. Аллахверди Багиров был похоронен на Аллее шехидов в Агдаме. После оккупации Агдама армянами могила Аллахверди Багирова, как и других шехидов, осталась на территории, находившейся под контролем врага.