Дочери Национального героя Азербайджана, шехида Аллахверди Багирова посетили могилу своего отца в освобожденном от 27-летней армянской оккупации Агдаме.

Капитан медицинской службы ГПС Айнур Багирова и полковник-лейтенант Зумруд Багирова сказали, что очень рады возвращению в Агдам, где их отец героически погиб 27 лет назад.

Они поблагодарили президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева и победоносную армию Азербайджана за подаренную им радость победы.