Пашинян обвинил генерала Акопяна в развале фронта в Карабахе обновлено 14:48
Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что генерал Мовсес Акопян виновен в провале боевых действий на южном направлении линии соприкосновения. Об этом премьер Армении заявил в ходе совего обращения к нации.
«Генерал, из-за незаконных действий которого был совершен прорыв противника на южном участке фронта, дает пресс-конференцию, забывая о том, что несколько лет назад он стал фигурантом уголовного дела, возбужденного из-за растраты 42 миллионов из бюджета Минобороны», - заявил премьер-министр Армении.
Напомним, после заявлений Мовсеса Акопяна в Специальной следственной службе Армении возбудили дело по части 2 статьи 308 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие по неосторожности тяжкие последствия) Уголовного кодекса РА. Ведется предварительное следствие.
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Долгосрочное обеспечение достигнутого мира в Нагорном Карабахе является приоритетом правительства Армении. Об этом во время обращения к нации заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.
"Сегодня важная цель - сохранить достигнутый мир, сделать его прочным и, если мы сможем сделать его постоянным, намного лучше. Сегодня важной задачей является обеспечение стабильности и безопасности вокруг Армении и Карабаха. А для этого необходимо выполнение договоренностей от 9 ноября", - отметил он.
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В своем обращении к народу премьер-министр Армении Никол Пашинян ответил генералу Мовсесу Акопяну, который ранее выступил с разоблачительными заявлениями. Пашинян сказал, что генерал забывает о том, что, когда он занимал должность, возбуждено дело из-за приобретения металлолома на 42 млн долларов.
Пашинян коснулся и информации о том, что его жена была в штабе в Степанакерте (Ханкенди), когда там принимались решения о ведении боевых действий. Премьер фактически не опроверг, что Анна Акопян была там.
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян, обращаясь к народу, заявил, что ситуацию хаоса создают некие силы, пытающиеся "прийти к власти через кровь, как и делали всегда", передает телеграм-канал Sputnik Армения.
"Но им не удается этого добиться. Они не смогут настроить народ против законного правительства", - заявляет армянский премьер.
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Сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян выступит с обращением к армянскому народу.
Как сообщает «Новости-Армения», об этом Пашинян написал на своей странице в Facebook.