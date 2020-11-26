Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что генерал Мовсес Акопян виновен в провале боевых действий на южном направлении линии соприкосновения. Об этом премьер Армении заявил в ходе совего обращения к нации.

«Генерал, из-за незаконных действий которого был совершен прорыв противника на южном участке фронта, дает пресс-конференцию, забывая о том, что несколько лет назад он стал фигурантом уголовного дела, возбужденного из-за растраты 42 миллионов из бюджета Минобороны», - заявил премьер-министр Армении.

Напомним, после заявлений Мовсеса Акопяна в Специальной следственной службе Армении возбудили дело по части 2 статьи 308 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие по неосторожности тяжкие последствия) Уголовного кодекса РА. Ведется предварительное следствие.

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Долгосрочное обеспечение достигнутого мира в Нагорном Карабахе является приоритетом правительства Армении. Об этом во время обращения к нации заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Сегодня важная цель - сохранить достигнутый мир, сделать его прочным и, если мы сможем сделать его постоянным, намного лучше. Сегодня важной задачей является обеспечение стабильности и безопасности вокруг Армении и Карабаха. А для этого необходимо выполнение договоренностей от 9 ноября", - отметил он.