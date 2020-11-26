Айдын Керимов, автор haqqin.az 12:52

Саперы российского миротворческого контингента в Карабахе разминировали все общеобразовательные школы в Ханкенди. Об этом в прямом эфире телеканала «Россия-24» заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Вопрос о том, кто и почему заминировал школы, даже не ставится, поскольку ответ на него очевиден. Высококультурные оккупанты, с позором покидая захваченные земли, делают все, чтобы их истинные хозяева не смогли восстановить эти территории как можно дольше. И чем дальше мы наблюдаем армянский исход – тем больше аналогий с отступлением немецко-фашистских войск из захваченных районов СССР: вывоз всего более-менее ценного, уничтожение того, что нельзя увезти с собой, массовое засевание минами каждого клочка земли или объекта.

В армянских и близких к ним иностранных СМИ вой о «невыносимых страданиях беженцев». Будут ли они с таким же надрывом рассказывать о фактах подрыва на заминированных «ереванскими спартанцами» землях мирных жителей, детей и женщин? Вопрос риторический, опять в ход пойдут двойные стандарты – «ведь это же совсем другое дело», «эхо войны» и тому подобнаа чушь и муть. Отечественная война Азербайджана четко разделила всех, к ней причастных, на «мы» и «они». Мы – те, кто стоит за справедливость, за равенство народов, за восстановление земель и исторических памятников вне зависимости от того, чья конфессия их создавала. Они – новые варвары, кичащиеся своим культурным превосходством, что-то верещащие о тысячелетней культуре. А под покровом ночи увозящие унитазы, вырубающие леса и минирующие все, до чего могут дотянуться их блудливые ручонки. Трагедия обернулась фарсом. Украсть земли не удалось – будем воровать все, что плохо прикручено и может быть погружено в грузовики. А что не сумели – сожжем или заминируем. Это не «временное отступление», как пытается представить ереванская клика, это исход кочевой орды, крепко получившей по зубам и вымещающей бессильную злобу на том, что ответить не может – на земле, ее лесах, горах и полях. После того огненного пала, который армяне устраивали на земле Кельбаджара, а теперь и Лачина, после массового минирования школ и кладбищ не нужны слова об армянской духовности и культуре. Поскольку то, что делают эти гражданские оккупанты, с санкции не только ереванских властей, но и при полном одобрении армянской общественности – это дно.