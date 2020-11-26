Армянский исход: отступление варваров наше послесловие к событиям в Лачине
Саперы российского миротворческого контингента в Карабахе разминировали все общеобразовательные школы в Ханкенди. Об этом в прямом эфире телеканала «Россия-24» заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Вопрос о том, кто и почему заминировал школы, даже не ставится, поскольку ответ на него очевиден. Высококультурные оккупанты, с позором покидая захваченные земли, делают все, чтобы их истинные хозяева не смогли восстановить эти территории как можно дольше.
И чем дальше мы наблюдаем армянский исход – тем больше аналогий с отступлением немецко-фашистских войск из захваченных районов СССР: вывоз всего более-менее ценного, уничтожение того, что нельзя увезти с собой, массовое засевание минами каждого клочка земли или объекта.
В армянских и близких к ним иностранных СМИ вой о «невыносимых страданиях беженцев». Будут ли они с таким же надрывом рассказывать о фактах подрыва на заминированных «ереванскими спартанцами» землях мирных жителей, детей и женщин? Вопрос риторический, опять в ход пойдут двойные стандарты – «ведь это же совсем другое дело», «эхо войны» и тому подобнаа чушь и муть.
Отечественная война Азербайджана четко разделила всех, к ней причастных, на «мы» и «они». Мы – те, кто стоит за справедливость, за равенство народов, за восстановление земель и исторических памятников вне зависимости от того, чья конфессия их создавала.
Они – новые варвары, кичащиеся своим культурным превосходством, что-то верещащие о тысячелетней культуре. А под покровом ночи увозящие унитазы, вырубающие леса и минирующие все, до чего могут дотянуться их блудливые ручонки.
Трагедия обернулась фарсом. Украсть земли не удалось – будем воровать все, что плохо прикручено и может быть погружено в грузовики. А что не сумели – сожжем или заминируем. Это не «временное отступление», как пытается представить ереванская клика, это исход кочевой орды, крепко получившей по зубам и вымещающей бессильную злобу на том, что ответить не может – на земле, ее лесах, горах и полях.
После того огненного пала, который армяне устраивали на земле Кельбаджара, а теперь и Лачина, после массового минирования школ и кладбищ не нужны слова об армянской духовности и культуре. Поскольку то, что делают эти гражданские оккупанты, с санкции не только ереванских властей, но и при полном одобрении армянской общественности – это дно.
И не надо здесь про отчаяние, горе и подобные сладкие сопли – поскольку в основе происходящего животная ненависть и тупая злоба из серии «так не доставайся же ты никому, пусть у меня дом сгорел, зато у соседа коровы сдохли», примитивнейшее мышление средневековья.
Никол-соросенок и его клика еще пытаются изобразить из себя нечто цивилизованное, заслуживающее приглашения на международный уровень. Но пожары и минирование, произведенное с их согласия и полного одобрения, показали всему миру, что их истинная ступень развития – племенные вожди далекой тропической Африки. С той же логикой и тем же менталитетом. И исправить это в обозримой перспективе не удастся.
Пройдет время, и усилиями властей Азербайджана, всего многонационального народа этой страны Нагорный Карабах вновь восстанет из пепла, оставленного оккупантами. Взметнутся к небу крыши вновь отстроенных домов, покроются вновь высаженными деревьями места порубок, зацветут сады и зашумят детскими голосами разминированные школы. Но память о варварах, пытавшихся все это в бессильной злобе уничтожить, не пройдет, что бы ни пытались потом говорить об этом Никол-соросенок, ереванская клика, их последователи и прихлебатели – земля будет помнить все.