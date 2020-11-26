Как сообщает haqqin.az, незаконно проживавшие на территории Лачинского района армяне делают то же самое, что делали в Кельбаджарском и Агдамском районах, прежде чем их покинуть. Зарубежные СМИ продолжают публиковать репортажи о том, как армяне вывозят из Лачинского района все имущество и сжигают дома и строения.

Согласно заявлению, подписанному 10 ноября президентами Азербайджана и России и премьер-министром Армении, Лачинский район – последний оккупированный район вокруг Нагорного Карабах а – должен быть возвращен под контроль Азербайджана в ночь на 1 декабря.

Российское издание Daily Storm пишет о том, как армяне, проживавшие в селе Гарыгая, расположенном рядом с Лачинским коридором, продолжают жечь дома, магазины и покидать регион. Армяне рассказали изданию, что многие из них переедут к родственникам в Ереван. Еще часть признается: не будь закрыта граница с Грузией — уехали бы жить в Россию.

«Сейчас армяне вывозят самое ценное. Некоторые снимают даже ламинат и доски с полов, а также трубы. Все это добро они складывают в грузовики. Сами жилища сжигают», - говорится в репортаже российского издания.

Только 26 ноября в селе были сожжены пять домов.

«Несмотря на то, что часть Лачинского коридора (около пяти километров дороги) останется под контролем российских миротворцев, армяне спешат покинуть район», - пишет Daily Storm.