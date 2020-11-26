«Мы въехали в Физули, один из семи районов, окружающих Карабах. Пейзаж мрачный, унылый - последствия войны. Вот пустой танк, а вот это - покинутая казарма. По всему пути - корпуса танков, на некоторых изображены армянские кресты. Здесь повсюду следы боев - остатки военной техники, иногда единичные... а иногда и десятки. Армяне, захватив этот район, не жили в нем, а использовали как буферную зону. До Первой Карабахской войны, которая была 30 лет назад, в Физули проживало более 100 000 азербайджанцев. Власти организовали нам встречу с некоторыми из них - вынужденными переселенцами, впервые вернувшимися сюда после долгих лет оккупации», - говорится в репортаже.

Французские журналисты побеседовали с некоторыми азербайджанцами, вынужденными покинуть свои дома около 30 лет назад и теперь вернувшимися на родную землю. Один из них, Хафиз Тахиров, отмечает, что добрался до этого места, но не может пройти дальше, так как это, без сомнений, опасно: «Может те, кто разрушил наши дома, оставили там бомбы, не знаю».

Рамиля Мамедова отмечает, что раньше здесь был дом ее отца, теперь же на этом месте ничего нет: «Я бы рассказала обо всем, что творили армянские варвары, своим детям, но этого уже не требуется, они уже все знают. Мы никогда этого не забудем».

В репортаже французского телеканала отмечается, что военная победа Баку позволила вернуть эти земли. За период армянской оккупации город Физули превратился в город-призрак: «С тех пор здесь вступила в свои права природа. Нужно время, чтобы город вновь был пригоден для проживания, нужно время, чтобы утих страх азербайджанской учительницы Рамили Мамедовой».