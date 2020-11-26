Кремль о диалоге Путина с Алиевым и Пашиняном

Президент России Владимир Путин находится в интенсивном диалоге с лидерами Армении и Азербайджана, рассказал журналистам пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

"Мы даем официальные сообщения далеко не о всех телефонных разговорах международных президента. Президент неоднократно говорил, что в это время в процессе Карабахского урегулирования он находится в интенсивном диалоге, телефонном диалоге со своими коллегами из Армении и Азербайджана", - цитирует РИА Новости пресс-секретаря российского президента.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян сообщил в Facebook, что в ночь на пятницу дважды за час переговорил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным, обсудив с ним ситуацию в Карабахе.