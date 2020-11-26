Партия Пашиняна теряет своих депутатов

Член фракции «Мой шаг» (политический альянс, образованный партиями «Гражданский договор», «Миссия» и представителями гражданского общества. Лидер альянса - премьер-министр Никол Пашинян) в Совете старейшин Еревана Месроп Папикян представил заявление о сложении полномочий и выходе из партии «Гражданский договор».

«Сегодня из ЦИК мне сообщили, что я являюсь следующим в пропорциональном списке на вакантный мандат фракции «Мой шаг» (в парламенте). Я представил заявления о самоотводе, отказываясь от мандата депутата и мандата члена Совета старейшин Еревана, также принял решение о выходе из партии «Гражданский договор», - написал Папикян в Facebook.

Папикян пояснил, что его самоотводы обусловлены тем, что внутриполитические процессы в стране отныне интересуют его только как часть внешней политики и отношений с внешним миром.

"В течение 30 лет мы в Армении двигались ложными планами: правительство, оппозиция, смена правительства, революция и т. д... Наша единственная повестка дня должна заключаться в создании суверенного, могущественного государства, а для этого мы должны произвести глубокие, основанные на ценностях преобразования. Таких изменений невозможно добиться при нынешней партийно-политической системе", - написал Папикян.