За минувшие сутки в Азербайджане выявлено 3 712 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В то же время 1 359 пациентов выписаны после завершения лечения, говорится в сообщении Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров.

Согласно сообщению, за прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 35 пациентов, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 109 813 фактов заражения коронавирусной инфекцией. Из них 69 931 человек вылечился, 1 291 скончался, число активных больных – 38 591.