Путин обсудил с Совбезом деятельность российских миротворцев в Карабахе

Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России вопросы борьбы с преступлениями в киберпространстве, положение дел вокруг Нагорного Карабаха, деятельность российских миротворцев и гуманитарной миссии в Карабахе, сообщил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.

"Основная тема совещания - повышение эффективности борьбы с преступлениями в сфере компьютерной безопасности", - сказал он.

"Состоялся также разговор о деятельности российских миротворцев и о работе гуманитарной миссии в Карабахе", - сообщил Песков.