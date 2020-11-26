Посол Израиля ответил армянскому писателю: «Евреи виноваты в страданиях армян? Это дешевая демагогия»
Посол Израиля в Греции Йоси Амрани жестко ответил на открытое письмо армянского писателя Сифиса Кассесьяна, проживающего в Греции, сообщает haqqin.az со ссылкой на efsyn.gr.
Кассесьян выступил с бредовыми обвинениями, фактически заявив, что поражение Армении в войне в Нагорном Карабахе и смерть армянских солдат на совести Государства Израиль, продававшего вооружение Азербайджану. Писатель также выразил недовольство народом Израиля, заявив, что «евреи воздерживаются от любых признаков сочувствия к армянам».
Кассесьян дописался до того, что обвинил Израиль в военных преступлениях, аналогичных тем, которые были совершены против евреев во время Второй мировой войны. Он также напомнил, что в знак протеста Армения отозвала своего посла из Израиля.
Посол Йоси Амрани, отвечая на гнусные нападки армянского писателя, подчеркнул, что «повторение антисемитских пасквилей неприемлемо».
«Я ожидаю, что человек, который говорит о морали, ценностях и любви к человечеству, будет использовать иные аргументы и проявлять такую же чуткость, которую он хочет, чтобы проявляли к его собственному народу, - написал израильский посол. - Большая часть вашего так называемого открытого письма посвящена этике в международных отношениях. Как дипломат с более чем 40-летним стажем, представлявший мою страну и народ в разных странах, я считаю, что этика должна быть неотъемлемой частью дипломатии. Настоящая дипломатия - это искусство балансирования интересов и ценностей. Моя страна родилась с миссией, и ее политика основана не только на интересах и целесообразности».
Посол заявил о тесном сотрудничестве с Азербайджаном и подчеркнул, что возвращение посла Армении в Израиль в интересах самой же Армении.
«Ваше утверждение о том, что «еврейские ракеты» убивают армян, по меньшей мере дешевая демагогия, и это я еще использую эвфемизм. Использование таких формулировок является явным признаком дискриминационной риторики, не говоря уже о расистской.
В вашем письме речь идет об оружейных сделках Израиля с Азербайджаном, которые являются частью обширного экономического и делового сотрудничества.
Среди всех других государств вы целенаправленно решили выбрать в качестве мишени именно Израиль. Интересно, почему? Интересно, почему вы упоминаете мрачные годы Второй мировой войны и делаете явные намеки, которые я не буду повторять?».
Йоси Амрани советует своему оппоненту лучше изучить историю.
«Вы до сих пор ничего не знаете об истории моего народа. Ваша литературная свобода не может служить оправданием для искажения истории.
Другой аргумент в вашем письме о том, что израильские системы вооружений несут ответственность за страдания армян, хорошо просчитан, не обоснован и является манипуляцией. Я думаю, вы прекрасно знаете, почему вы его использовали, и вы должны ответить перед своей собственной совестью и притворной этикой».