Посол Израиля ответил армянскому писателю: «Евреи виноваты в страданиях армян? Это дешевая демагогия»

Посол Израиля в Греции Йоси Амрани жестко ответил на открытое письмо армянского писателя Сифиса Кассесьяна, проживающего в Греции, сообщает haqqin . az со ссылкой на efsyn . gr .

Кассесьян выступил с бредовыми обвинениями, фактически заявив, что поражение Армении в войне в Нагорном Карабахе и смерть армянских солдат на совести Государства Израиль, продававшего вооружение Азербайджану. Писатель также выразил недовольство народом Израиля, заявив, что «евреи воздерживаются от любых признаков сочувствия к армянам».

Кассесьян дописался до того, что обвинил Израиль в военных преступлениях, аналогичных тем, которые были совершены против евреев во время Второй мировой войны. Он также напомнил, что в знак протеста Армения отозвала своего посла из Израиля.

Посол Йоси Амрани, отвечая на гнусные нападки армянского писателя, подчеркнул, что «повторение антисемитских пасквилей неприемлемо».

«Я ожидаю, что человек, который говорит о морали, ценностях и любви к человечеству, будет использовать иные аргументы и проявлять такую же чуткость, которую он хочет, чтобы проявляли к его собственному народу, - написал израильский посол. - Большая часть вашего так называемого открытого письма посвящена этике в международных отношениях. Как дипломат с более чем 40-летним стажем, представлявший мою страну и народ в разных странах, я считаю, что этика должна быть неотъемлемой частью дипломатии. Настоящая дипломатия - это искусство балансирования интересов и ценностей. Моя страна родилась с миссией, и ее политика основана не только на интересах и целесообразности».

Посол заявил о тесном сотрудничестве с Азербайджаном и подчеркнул, что возвращение посла Армении в Израиль в интересах самой же Армении.

«Ваше утверждение о том, что «еврейские ракеты» убивают армян, по меньшей мере дешевая демагогия, и это я еще использую эвфемизм. Использование таких формулировок является явным признаком дискриминационной риторики, не говоря уже о расистской.