В еще десяти районах (Гейчай, Дашкесан, Гедабек, Саатлы, Кюрдамир, Губа, Сальян, Шамкир, Газах, Агдаш) Азербайджана семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны предоставлены частные дома, сообщает haqqin.az со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Гражданам из этих категорий в общей сложности предоставлены 28 частных домов. В мероприятии по предоставлению квартир в Гейчайском районе приняли участие председатель Агентства по социальным услугам министерства Вугар Бехбудов и замглавы ИВ Гейчайского района Зивер Зейналова.

Члены семей шехидов, инвалиды Карабахской войны отметили, что гордятся президентом Азербайджана, победоносным Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым и Вооруженными силами Азербайджана, подарившим народу радость великой Победы.

В ходе мероприятия было отмечено, что в 2020 году семьям шехидов и инвалидам войны будут предоставлены рекордные - не менее 1500 квартир и частных домов, причем подавляющее большинство из них уже передано своим владельцам, процесс будет продолжен в ближайшие дни. Всего за истекший период данной категории граждан было передано 8451 квартир и частных домов.