Анар Багиров, председатель коллегии адвокатов, специально для haqqin.az 15:58

Тактика «выжженной земли» запрещена статьёй 54 Протокола № I Женевской конвенции 1977 года, статья 55, в свою очередь, запрещает причинять ущерб природной среде. С освобождением населенных пунктов Азербайджана, находившихся под армянской оккупацией более 28 лет, весь мир стал свидетелем последствий и сущности оккупационной политики государства-агрессора Армении.

Некогда цветущие, населенные исключительно азербайджанцами города и села ныне похожи на описанные в исторических летописях города-призраки, подвергшиеся нашествию варваров, полчищ захватчиков, которые подобно стаям саранчи уничтожали все на своем пути. Говорят, в целом история повторяется, и пример освобожденных территорий Азербайджана представляет собой повторение тактики «выжженной земли» в современном варианте. Во все времена она использовалась захватчиками чужих земель, к примеру, нацистами во время Второй мировой войны. Известен приказ вермахта сжигать и уничтожать все сёла и деревни, чтобы лишить противника крыши над головой. История знает также пример «выженной земли», известный как политика трёх «всех», называемый также стратегией «выжечь до пепла» три, что означало: убить всех, сжечь всё, разграбить всё.

Такую же варварскую тактику осуществляли армянские оккупанты, захватившие населенные пункты Азербайджана. Города и села были превращены в руины, безлюдную пустыню. Наряду с полным уничтожением гражданских строений и инфраструктуры, памятников истории, религии и культуры, на захваченных территориях оккупанты уничтожили тысячи гектаров реликтовых лесов, хищнически незаконно добывли ископаемые, в результате чего значительно пострадала природная среда. Политику «выжженной земли» на оккупированных территориях армянское военно-политическое руководство проводило не год и не два, а 28 лет, начиная с 1992-го. Весь мир сейчас видит доказательства преступлений против человечности, против самой природы, и вандалы вовсе не скрывают своего бесчинства, а напротив, бравируют содеянным. И даже сегодня, уже после полного разгрома и капитуляции армии и самой Армении, армянские фашисты демонстрируют в соцсетях и на телеканалах уничтожение путем поджогов и подрывов инфраструктуры, культурных и религиозных объектов, жилых зданий в покидаемых населенных пунктах, ставя это себе в заслугу. Как и в 90-х, когда армянские боевики оккупировали азербайджанские земли и изгоняли с них коренное азербайджанское население, армянские военные и гражданские лица не гнушаются мародерством, причем в чудовищных масштабах, не брезгуя даже унитазами.

Армянские бандиты, называющие себя христианами и нацепившие на себя кресты, потрясая автоматами Калашникова, клялись перед телекамерами, что будут убивать каждого встретившего на пути азербайджанца. И они убивали – в 90-х уничтожили почти все беззащитное население целого города Ходжалы, а через 28 лет расстреливали из минометов мирных граждан, детей и женщин в Барде, Гяндже, Тертере. С теми же крестами, напрочь забыв все христианские заповеди, разоряли они совсем недавно древний албанский христианский монастырь Худаванк, срывая черепичную кровлю, круша всё, что можно было разбить, и не стесняясь выставляли потом фотосвидетельства своего варварства в соцсетях Интернета.