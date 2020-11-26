Омбудсмен Турции направил в Евросоюз отчет о переселении армян в Карабах

Документ под названием "Отчет о нарушении прав человека армянскими вооруженными силами в ходе армяно-азербайджанской войны" содержит факты военной агрессии, осуществленной Арменией с 27 сентября по 10 ноября 2020 года против мирного населения, населенных пунктов и гражданской инфраструктуры Азербайджана, а также о жертвах и разрушениях в результате нанесенных вооруженными силами Армении ракетных и артиллерийских ударов.

В презентации к отчету, написанной омбудсменом Турции Шарафом Малкочем, напоминается о миссии международных организаций во главе с ООН, учрежденных для защиты прав человека, и подчеркивается, что Армения на глазах у всего мира осуществила оккупационную политику против Азербайджана, более того, непрерывно совершала провокации, выдвигая претензии на новые территории.

Подчеркивается, что ответственность за войну, развязанную 27 сентября, и за военные преступления, совершенные против мирного азербайджанского населения, несет Армения.

"В результате целенаправленных атак армянских вооруженных сил против гражданского населения Азербайджана погибли 94, ранено свыше 400 мирных жителей. Международные организации, занимающиеся защитой прав человека, не должны безмолвствовать в этом вопросе", - говорится в документе.

В главе "Нагорно-карабахский вопрос" отчета приведены исторические факты и официальные документы. Здесь представлена информация о переселении армян в данный регион, создании армянского государства за счет азербайджанских территорий, этнической чистке, осуществленной против исконных жителей этих территорий – азербайджанцев.

В документе говорится о проведении Арменией агрессорской политики против Азербайджана, оккупации Арменией Нагорного Карабаха и семи прилегающих районов Азербайджана и о том, что деятельность Минской группы ОБСЕ по урегулированию конфликта никаких результатов не принесла.

В другой главе отчета представлены фото мирных жителей, ставших мишенью тяжелой артиллерии и баллистических ракет, выпущенных армянскими ВС. Также сообщается, что во время атак армянских вооруженных сил в дни войны был нанесен серьезный ущерб 3410 частным домам, 120 многоквартирным зданиям, 512 гражданским объектам Азербайджана.

В отчете также напоминается о положениях Женевской конвенции 1949 года, протоколах аналогичного содержания 1977 года, принципах гуманизма. Отмечается, что захватническая Армения, трижды нарушив в период войны режим гуманитарного прекращения огня, совершала атаки на мирное азербайджанское население, которые привели к жертвам и разрушениям. Число жертв и масштаб разрушений, а также время совершения атак дают основание говорить, что это были целенаправленные и спланированные преступления.

В отчете приведена хронология ракетных и артиллерийских ударов, нанесенных армянскими ВС с 27 сентября по 10 ноября по мирному азербайджанскому населению, населенным пунктам и гражданской инфраструктуре, а также список убитых и раненых за это время мирных жителей Азербайджана.

Отчет составлен не только для международных организаций и судебных органов, но и является наглядным пособием для исследователей по таким темам, как история, политология, анализ конфликтов, террор, война, военные преступления.

Также подчеркивается, что отчет будет направлен комиссиям по правам человека стран ЕС, а также структурам в Турции и других государствах, занимающимся правами человека.

Делегация во главе с Малкочем в октябре этого года посетила Азербайджан, побывав в Гяндже, пострадавшей от ракетных атак армянских вооруженных сил, встретилась с ранеными, воочию увидела последствия этого военного преступления.