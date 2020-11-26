Итальянский сенатор: стратегические интересы Италии сосредоточены в Азербайджане

Член политической группы «Вперед Италия» в сенате Италии Урания Папазеу в своем комментарии итальянским СМИ заявила, что территориальная целостность Азербайджана, подвергшегося неоправданной агрессии со стороны Армении, признана и поддерживается Европейским Союзом, и Италия должна помочь и поддержать Азербайджан в нормализации ситуации после окончания войны.

«Стратегические интересы Италии сосредоточены в Азербайджане, азербайджанцы - народ, любящий Италию, в этой связи для Италии важно укреплять отношения с Азербайджаном по новым направлениям», - заявила Папазеу.

Итальянский сенатор добавила, что процесс возвращения оккупированных территорий Азербайджану должен быть поддержан Италией, и это только начало с точки зрения новых, взаимных и стратегических перспектив.

«Италия должна быть активным участником общего пути с Азербайджаном, который богат не только нефтью и газом, но также и с точки зрения человеческих ресурсов и культурной близости для возможностей синергии и взаимодействия»