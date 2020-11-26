Главный инфекционист о том, как остановить распространение коронавируса в Азербайджане

«Соблюдая простые, но эффективные правила, мы убережем себя и своих близких от этой страшной болезни. С этой напастью необходимо бороться совместными усилиями. Только коллективная ответственность предотвратит распространение вируса. И мы добьемся положительной динамики», - считает инфекционист.

Правильное соблюдение санитарно-эпидемиологических норм уменьшит число больных коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом заявил главный инфекционист Министерства здравоохранения Азербайджана Тейяр Эйвазов, комментируя ситуацию с COVID-19 в стране.

Т. Эйвазов утверждает, что проблемы такого глобального масштаба должны решаться всеми вместе.

«Если только один человек будет носить медицинскую маску, то нам вряд ли удастся решить проблему. Сегодня самой важной рекомендацией является ограничение общения людей друг с другом. К сожалению, другого эффективного средства от коронавируса пока не придумали. Так давайте ж победим его вместе. Спланируем наши действия так, чтобы у COVID-19 не было контакта с потенциальным носителем.

Давайте делать разовый закуп продуктов на всю неделю, встречаться с близкими и родными только на открытых площадках. Закрывайте рот и нос в общественном транспорте, не посещайте места массового скопления населения без надобности, не собирайтесь кампаниями. Кроме того, помните, что помещение, в котором вы находитесь, необходимо часто проветривать», - заявил главный инфекционист.

Между тем Т. Эйвазов указывает, что существует достаточно простой и эффективный способ укрепить организм и противостоять коронавирусу. Речь идет о здоровом питании.

«В рационе питания должны преобладать свежие и необработанные (термически) продукты, обогащенные витаминами, минералами, клетчаткой, белками и антиоксидантами. Человеку необходимо потреблять достаточное количество воды, минимум 1,5 л в день. Также важно отказаться от сахара, чрезмерно жирной и соленой пищи», - резюмировал он.