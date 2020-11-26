Генерал Мовсес Акопян: «У Пашиняна психические расстройства. Этот человек болен»
У Никола Пашиняна психические расстройства, он не представляет, что такое армия, что такое война, когда и что произошло. Об этом в беседе с Tert.am заявил бывший начальник Службы военного контроля Министерства обороны РА, бывший начальник Генштаба ВС РА Мовсес Акопян, комментируя заявление Никола Пашиняна
Напомним, Пашинян сказал, что 9-й оборонительный корпус был прорван, что привело к плачевным последствиям. А генерал, который руководил корпусом и разделяет ответственность за все произошедшее, сейчас дает пресс-конференции и представляет сенсационные «разоблачения», забывая при этом упомянуть, что в свое время растратил 42 млн долларов на покупку никчемного оружия и по этому факту в СНБ Армении заведено уголовное дело.
«Меня не беспокоит, что он прикажет правоохранительным органам, меня беспокоит потеря родины, что уже является свершившимся фактом», - сказал генерал-полковник.
Что касается дела о покупке бесполезного оружия на сумму 42 миллиона, Мовсес Акопян сказал:
«Пусть спросит Андраника Кочаряна, он с ним об этом говорил, у него есть информация, спросите у следственных органов, в чем заключалась моя роль. Этот человек болен, болен. Моя душа спокойна, я не сдавал своей родины», - сказал он.
Мовсес Акопян, коснувшись заявления Никола Пашиняна о том, что Анна Акопян находилась в командном штабе, чтобы выразить моральную поддержку, сказал: «Спросите людей, находившихся в штабе, чей моральный дух она поднимала, думаю, что результаты сами за себя говорят…», - сказал он.