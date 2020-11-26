Генерал Мовсес Акопян: «У Пашиняна психические расстройства. Этот человек болен»

Напомним, Пашинян сказал, что 9-й оборонительный корпус был прорван, что привело к плачевным последствиям. А генерал, который руководил корпусом и разделяет ответственность за все произошедшее, сейчас дает пресс-конференции и представляет сенсационные «разоблачения», забывая при этом упомянуть, что в свое время растратил 42 млн долларов на покупку никчемного оружия и по этому факту в СНБ Армении заведено уголовное дело.

У Никола Пашиняна психические расстройства, он не представляет, что такое армия, что такое война, когда и что произошло. Об этом в беседе с Tert.am заявил бывший начальник Службы военного контроля Министерства обороны РА, бывший начальник Генштаба ВС РА Мовсес Акопян, комментируя заявление Никола Пашиняна

«Меня не беспокоит, что он прикажет правоохранительным органам, меня беспокоит потеря родины, что уже является свершившимся фактом», - сказал генерал-полковник.

Что касается дела о покупке бесполезного оружия на сумму 42 миллиона, Мовсес Акопян сказал:

«Пусть спросит Андраника Кочаряна, он с ним об этом говорил, у него есть информация, спросите у следственных органов, в чем заключалась моя роль. Этот человек болен, болен. Моя душа спокойна, я не сдавал своей родины», - сказал он.

Мовсес Акопян, коснувшись заявления Никола Пашиняна о том, что Анна Акопян находилась в командном штабе, чтобы выразить моральную поддержку, сказал: «Спросите людей, находившихся в штабе, чей моральный дух она поднимала, думаю, что результаты сами за себя говорят…», - сказал он.