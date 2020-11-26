Тигран Абрамян: Пашинян готовит почву для новых арестов в армии

«Армейское командование должно выяснить, какое незаконное вмешательство допустил бывший руководитель военно-контрольной службы Минобороны Армении генерал-полковник Мовсес Акопян в направлении Джебраила, как утверждает премьер-министр Никол Пашинян. Чтобы нам было понятно, командование Вооруженными силами должно прокомментировать также, какие морально-психологические проблемы были у командования, которые, по словам Никола, в командном пункте пыталась решить его супруга Анна Акопян». Об этом на своей странице в соцсети Фейсбук написал учредитель и глава аналитического центра «Энакет» («Точка опоры») Тигран Абрамян.

«И вообще, старые и новые министры обороны страны Давид Тоноян и Вагаршак Арутюнян обязаны выступить, чтобы прояснить общую ситуацию, в противном случае - Никол готовит поле для новой серии репрессий и арестов в вооруженных силах», - сказал он.