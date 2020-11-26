МИД Украины: Киев поддерживал и продолжает поддерживать Азербайджан

Киев поддерживал и продолжает поддерживать целостность и суверенитет Азербайджана. Об этом в интервью Anadolu, касаясь ситуации на Южном Кавказе, сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Позиция Украины по Нагорному Карабаху основывается на принципах международного права. Наше видение предельно четкое и совпадает с позицией Анкары», - сказал глава МИД Украины.

По его словам, любой конфликт, называемый «замороженным», на деле не является таковым: «Конфликт взрывоопасен и может привести к эскалации в любой момент. Это относится к любому кризисному региону планеты. Это главный урок, который нужно вынести из произошедшего в Нагорном Карабахе».

Украинский министр также отметил, что война в Нагорном Карабахе продемонстрировала современные формы ведения боевых действий. Украинские генералы в качестве примера изучают опыт событий в Карабахе, констатировал он.

Напомним, и в дни боевых действий в Карабахе Украина не раз заявляла о поддержке территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.