В Армении административный суд снял запрет на проведение митингов из-за введенного в стране военного положения, сообщил член партии АРФ "Дашнакцутюн", экс-министр экономики Армении Арцвик Минасян.

"Сообщаю, что мы обратились в суд с ходатайством о снятии запрета на проведение митингов в этих условиях. Чуть ранее суд удовлетворил наше ходатайство. По решению суда, незаконное решение правительства приостановлено. С сегодняшнего дня никто не имеет права запрещать организацию, проведение и участие в митингах из-за военного положения", - отметил Минасян.

В Армении продолжает действовать режим военного положения, введенный в стране с началом боевых действий в Карабахе.