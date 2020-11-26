«Режим Пашиняна гораздо более криминален, чем предыдущие вместе взятые»

Нынешний режим в Армении гораздо более криминален, чем предыдущие три вместе взятые, в том числе с точки зрения коррупции (раздачи премий, закупок от одного лица и прочего), сказал председатель Хельсинкского комитета Армении, правозащитник Аветик Ишханян в ходе онлайн-обсуждения на тему «Пути установления общественной солидарности: роль гражданского общества».

«Всего этого многие почему-то не замечают, как и, например, истории с закупками «Су-30СМ». Или, почему не возбуждено уголовное дело в связи с контрабандой сигарет? Обвиняли Сержа Саргсяна, брат которого получил депутатский мандат, но не замечают того, что представители нынешней политической элиты семьями заполонили парламент...

Если бы я был руководителем страны и зафиксировал бы такие провалы, сдал полстраны, пожертвовав при этом жизнями 5 000 человек, то застрелился бы. Этот вопрос лежит в моральной плоскости», - приводит News.am слова правозащитника.