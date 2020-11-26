Москва и Тбилиси обсудили трехстороннее заявление по Карабаху

Сенатор Российской Федерации Григорий Карасин и специальный представитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с Россией Зураб Абашидзе обсудили в формате видеоконференции трехстороннее заявление по Карабаху.

В сообщении МИД РФ говорится, что «в контексте обсуждения региональной проблематики отмечена важность принятия заявления президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации от 9 ноября 2020 года, позволившего остановить военные действия и создать условия для стабилизации ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта. Реализация указанных трехсторонних договоренностей, в частности о разблокировании транспортных коммуникаций и экономических связей, открывает новые возможности для всех закавказских государств, включая Грузию».