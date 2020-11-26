Бывшему руководителю аппарата Национального собрания Армении Ара Сагателяну предъявлено обвинение в организации митингов с нарушением закона. Об этом сам Сагателян сказал после выхода из следственного управления Еревана СК Армении.

«Предъявлено какое-то воображаемое обвинение, где описываются действия, с которыми я абсолютно не связан», - заявил агентству «ФактИнфо» Сагателян.

«Я, конечно, не признаю обвинение и продолжаю настаивать, что это следствие беспомощности и непригодности властей страны, когда вся правоохранительная система, имеющая очень серьезную, важную миссию, занимается бумагомарательством», - сказал Ара Сагателян, отметив, что это просто политическое преследование против его личности, которое является лишь частью непрерывной цепочки.