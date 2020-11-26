Пашинян попросил родителей солдат дать ему два дня

Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с родственниками военнослужащих, проводивших акцию протеста у здания правительства.

После встречи участники акции заявили, что Пашинян попросил дать ему еще два дня, после чего он даст четкие ответы на их вопросы, передает News.am.

«Пашинян сказал, что дает личную гарантию. Но мы ответили, что не верим. Тогда он отметил, что даст окончательный ответ не позднее 30 ноября. Мы же сказали, что если до 30 ноября не будет окончательного ответа, мы самостоятельно отправимся за нашими детьми», - заявил один из родителей.

Другой родитель пояснил, что они требуют перевести их детей на службу в воинские части Армении.