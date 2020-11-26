Пашинян собирается в Москву

Начальник протокольного отдела аппарата премьер-министра Армении Эдуард Арутюнян с 30 ноября по 4 декабря будет находиться в Москве с целью подготовки визита главы армянского правительства в Россию. Приказ о командировке Арутюняна в Москву опубликован на сайте правительства.

Sputnik Армения пишет, что ранее в армянских СМИ прошла информация о том, что Пашинян посетит Москву 4 декабря. В пресс-службе премьера заявили, что информация о визитах главы правительства публикуется в надлежащие сроки.