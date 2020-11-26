В сумме двух упражнений набрано 66,300 балла, и это позволило завоевать серебряные медали, уступив лишь Израилю (67,575). Бронза у команды Украины (63,700).

Групповая команда Азербайджана в составе Ляман Алимурадовой, Зейнаб Гумметовой, Елизаветы Лузан, Марьям Сафаровой и Дарьи Сорокиной выступила сегодня с тремя обручами и двумя парами булав и получила 31,700 балла. Напомним, что вчера наша команда продемонстрировала упражнение с мячами, за которое удостоилась оценки 34,600 балла.

Также сегодня завершилась квалификация у юниорок. В упражнении с булавами в финал вышла Алина Гезялова, набравшая 22 балла. А с лентой успех сопутствовал Нармин Байрамовой, пробившейся в финал с результатом 20,675.

По итогам квалификации у юниорок и групповых команд определились призеры в командном первенстве. Сборная Азербайджана с общим показателем 226,175 балла заняла 3-е место после Украины и Израиля и завоевала бронзу.

Таким образом, после двух дней соревнований у Азербайджана на чемпионате Европы в Киеве одно серебро и одна бронза.

Завтра в 15:00 по бакинскому времени стартуют финалы у юниорок. Азербайджан здесь представят Нармин Байрамова (скакалка и лента) и Алина Гезялова (мяч и булавы).

А в 18:00 начнутся финалы у групповых команд, где у азербайджанских групповичек есть хороший шанс завоевать еще две медали.