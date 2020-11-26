Командующий российским миротворческим контингентом Рустам Мурадов встретился с новым министром обороны Армении Вагаршаком Арутюняном. Как сообщает пресс-служба Минобороны Армении, была обсуждена ситуация в Карабахе.

Глава армянского военного ведомства поблагодарил российскую сторону за работу по оперативному развертыванию миротворческого контингента, установлению и сохранению мира в Нагорном Карабахе.

Отмечалось, что для эффективной организации работ в Нагорном Карабахе сформирован специальный штаб, в состав которого входит также Минобороны Армении.

По просьбе министра обороны Армении генерал-лейтенант Мурадов представил ход выполнения миссии и ситуацию на месте дислокации миротворцев.