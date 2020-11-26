Артур Ванецян: договоренности по Карабаху - реальность, с которой нужно считаться

Требующая отставки Пашиняна оппозиция не считает возможной отмену договоренностей по Карабаху, заявил глава партии "Отечество", экс-глава Службы национальной безопасности Артур Ванецян в интервью Sputnik Армения.

Никто не собирается отменять трехстороннее заявление президентов Азербайджана и России, премьер-министра Армении, все понимают, что это реальность, с которой нужно считаться, заявил Ванецян.

"Мы и лично я высоко ценим усилия России и лично президента Владимира Путина в установлении мира в нашем регионе. Мы приветствуем размещение российских миротворцев в Карабахе, и это гарантия стабильности во всем регионе", - сказал экс-глава спецслужб Армении.

Но заявление – не окончательный документ. Окончательный договор только предстоит составить на основании этого заявления. Здесь и напрашивается необходимость прихода к власти новых сил. Имплементация этого договора при премьерстве Пашиняна, проигравшего войну, чревата новыми угрозами для страны, утверждает Ванецян.