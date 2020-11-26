Новым премьер-министром Армении может стать Вазген Манукян

Жителей Армении интересует, кто будет после Пашиняна, какая команда придет к власти и выведет страну из сложной ситуации. Четкого ответа на этот вопрос пока нет.

Экс-директор Службы нацбезопасности Армении, лидер оппозиционной партии "Отечество" Артур Ванецян в интервью Sputnik Армения сказал, что в ближайшее время предстоят широкие обсуждения, по итогам которых оппозиция представит своего кандидата на пост премьера. Этот человек прежде всего должен быть приемлемым для общества.

На вопрос, в армянской прессе фигурируют имена Вазгена Манукяна, Карена Карапетяна. Есть ли они в кадровой "обойме" оппозиции, экс-глава СНБ не стал отвечать, так как считает, что афиширование имен приведет к ненужным спекуляциям. Ванецян обещал, что в ближайшее время после всех этих обсуждений будет названо имя их кандидата. Ясно одно – новым премьером должен стать человек с опытом работы в госсистеме, который, что крайне важно, будет иметь хорошие отношения с руководством страны-союзника - России.