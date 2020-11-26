Экс-глава спецслужб Армении: Пашинян своими действиями ведет страну к гибели

В Армении за последний год с лишним сменилось пять руководителей спецслужб. В интервью Sputnik Армения один из бывших глав Артур Ванецян объясняет это тем, что люди, назначаемые на должность директора СНБ, спустя короткое время уходят, не будучи в состоянии работать с психически неуравновешенным человеком, каковым он считает премьер-министра Никола Пашиняна.

По словам Ванецяна, Пашинян отдает незаконные приказы и распоряжения, например, возбудить уголовное дело против Вазгена Манукяна. Такой приказ отказался выполнять Микаел Амбарцумян и подал в отставку с поста главы СНБ.

Сам Ванецян свой уход в политику объясняет известной поговоркой: "Если ты не займешься политикой, то она займется тобой".

"Когда я ушел с должности, у меня был один самых высоких рейтингов в обществе, я был отнюдь не последним человеком в правительстве Пашиняна, к этому времени руководимая мной Служба национальной безопасности раскрыла множество коррупционных дел… СНБ стала той структурой, которой народ доверял. Но, получая большой объем информации и анализируя ее, я пришел к выводу, что Пашинян своими действиями ведет страну к гибели", - говорит он.

Одно из проявлений этой недальновидности – это испорченные за последние два с половиной года отношения с союзником – Москвой. На самые высокие посты назначались антироссийски настроенные лица.