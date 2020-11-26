После сокрушительной победы доблестной Азербайджанской армии в Карабах е позиции премьер-министра Армении Никола Пашиняна упали ниже плинтуса. И если многотысячные уличные протесты ему пока удается успокаивать силовыми методами и арестами активистов, то с экономикой никак не получается. А положение в этой сфере ухудшается с каждым днем, грозя перейти в фазу массового голода.

Что скрывается за этой сухой информацией, может, и трудно понять. Но многочисленные выступления армянских же экспертов ясно показывают, в каком ужасном состоянии находится экономика этой страны. Так, директор по линии стратегии и инноваций группы компаний «Galaxy», выпускник Стэнфордского университета, преподаватель Армяно-Российского (Славянского) университета Эдгар Карапетян бьет в колокола: «Специально для тех, кто еще не понял, что происходит с нашей экономикой. Экономика находится в катастрофическом состоянии, и мы дошли до этого в результате непоследовательной, популистской и неграмотной экономической политики последних 2 лет».

И говорить так у него есть все основания. Только с начала текущего года по сентябрь (результаты войны еще не учтены) экономика страны рухнула на 6,6%. Спад в промышленности -3,7% (без горнодобывающей промышленности), в строительстве -15,7%, в сфере услуг -11,7%. Не лучше обстоят дела и во внешнеторговых отношениях. Спад в экспорте составил 4,4%, а в импорте -13,7%. Лишь в сельском хозяйстве номинальный рост составил 0,6%. Еще хуже обстоят дела с инвестициями, на что правительство делает особое ударение. Чисто внутренний поток прямых инвестиций в 2019 году составил всего 99 млн долларов против 230 млн долларов в 2018 году. А итоги этого года будут просто катастрофическими. Хотя они сказываются уже сегодня. Это видно по обесцениванию нацвалюты драма (курс покупки уже $ 1 - 520-525 драмов против 490-495 драмов до войны). Причем армянская валюта не упала еще сильнее из-за резкого сокращения импорта (почти на 15%), да и это вызвано спадом покупательской способности населения. А тут еще рост цен, тотальный cash deficit (дефицит наличности) малого бизнеса, недостача налоговых поступлений за 9 месяцев (-12,4% от первичного прогноза). А долгосрочные последствия еще впереди - спад доходов, безработица и рост бедности. И это еще не говоря об экономических последствиях войны, которые населению еще предстоит ощутить.

По мнению экономического эксперта Тадевоса Аветисяна, такими темпами драм скоро обесценится на 20-25% и товары первой необходимости также подорожают. Не исключается их дефицит, потому что при инфляционном тренде люди склонны формировать дополнительный спрос. А госбюджет сталкивается с проблемами в финансировании основных расходов, растет госдолг. Люди уже требуют обратно вклады, особенно, в драмах, чтобы купить доллары, что грозит породить инфляцию. А 500 млн долларов, которые, как говорят, были в резерве, давно исчерпаны на интервенции во время войны. Значит, не миновать валютного кризиса.

Да, нынешняя ситуация — следствие экономической политики Пашиняна за 2,5 года. И у правительства просто нет резервов на исправление ситуации. Вот и мечется одиозный Пашинян, обреченный нести на себе весь груз собственных ошибок, между представителями бизнес-структур в надежде, что они ему помогут. И это, конечно, хорошо, что он повернулся, наконец, лицом к бизнесу. Да только поздно уже. Экономика не делается так быстро и путем переговоров с отдельными бизнесменами. Нужны для этого такие простые вещи, как коренные реформы и долгосрочные программы с учетом приоритетных направлений. А времени у него на все это больше нет.