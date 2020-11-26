Глава Агсуинского района умер от коронавируса
Скончался глава Исполнительной власти Агсуинского района Азербайджана Вахид Тагиев.
Как сообщает haqqin.az, Вахид Тагиев скончался вечером в пятницу в больнице. Несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось.
Ранее глава Агсу заразился коронавирусом и лечился в одном из медицинских центров Баку.
Вахид Тагиев был назначен главой Исполнительной власти Агсуинского района распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 30 сентября 2019 года.