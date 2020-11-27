Противникам Пашиняна предъявили обвинение

Лидеру армянской оппозиционной организации "Адеквад" Артуру Даниеляну и его соратнику, учредителю движения "ВЕТО" Нареку Маляну предъявлено обвинение, сообщает Новости-Армения со ссылкой на адвоката Тиграна Атанесяна, представляющего их интересы в суде.

"Сегодня суд предъявил им обвинения по этой глупой статье "организация митингов", - сказал адвокат, добавив, что Данелян и Малян находятся под подпиской о невыезде.

Даниелян и Малян были задержаны в минувшую пятницу во время акции, участники которой перекрыли ряд улиц в центре Еревана с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна.