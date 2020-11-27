Рядовой Алекперов раненый попал в окружение: «Истекая кровью, я убил одного, потом второго…» баллада о солдате
Вторая Карабахская войны – это начало летоисчисления новой эры Азербайджана. Эры, ознаменованной беспримерным героизмом солдат и офицеров Азербайджанской армии, вернувших Родине ее земли.
Мухтар Алекперов - один из таких героев. Этот 22-летний парень из Джалилабадского района, выпускник университета, в первый же день войны отправился на фронт добровольцем, сражался за освобождение Физули, Джебраила, Гадрута. 12 октября в тяжелом бою был ранен, перенес несколько сложных операций. Пока находится на излечении в госпитале.
О своем фронтовом пути, боевых товарищах корреспонденту haqqin.az Мухтар рассказывает так, будто в этом нет ничего особенного, героического. Как можно было поступить иначе, считает он, ведь за землю предков сражались, и долг каждого гражданина страны сделать для этого все возможное - одни сражались на фронте, другие трудились в тылу, чтобы обеспечить армию.
«В 2019 году я окончил университет и отправился на военную службу. Только вернулся домой, как в Товузе начались бои, и я сразу пошел в Государственную службу по мобилизации и призыву и написал заявление, чтобы взяли на фронт добровольцем. Очень хотел воевать, чтобы освободить наши земли, чтобы отомстить за кровь наших шехидов. В семье поддержали мое решение», - рассказывает Мухтар.
Сначала рядовой Алекперов воевал в районе Физули, позже его подразделение перебросили на ходжавендское направление. Бой, в котором доброволец был ранен, навсегда останется в его памяти еще и потому, что в том сражении он потерял друга.
«Вечером 12 октября заметили какое-то движение впереди. Мы с моим боевым товарищем отправились на разведку, чтобы выяснить, что там происходит. А там были враги… Нас окружили и стреляли по нам в упор. Друг погиб на моих глазах…».
А Мухтара сначала ранили в руку, потом в обе ноги и живот. Истекая кровью, он молил Всевышнего об одном - не попасть в плен.
«От потери крови в глазах стало темнеть, едва не терял сознание. Зная повадки и нрав армян, решил сделать все, чтобы самому не попасть к ним в руки и не оставить тело моего друга. И эта мысль придала мне силы. Я убил одного, потом второго врага, а вскоре подоспели наши…», - вспоминает Мухтар.
Между азербайджанскими солдатами, которые пришли на подмогу Мухтару, и противником завязался жестокий бой. Однако Мухтара все же смогли перенести в относительно безопасное место.
Тяжелораненый, без медицинской помощи Мухтар усилием воли продержался ночь, только утром его могли доставить в медпункт. Но бой за Гадрут продолжался, и враг открыл минометный огонь по санитарной машине, на которой его везли. Парень потерял сознание, а когда очнулся, увидел склонившегося над ним нахчыванского спецназовца.
«Обстрел продолжался, и ехать дальше было небезопасно. Сколько времени я провел в санитарной машине – не знаю. До конца жизни буду благодарен командиру из Нахчывана по имени Миртаги и сверхсрочнику по фамилии Гейдаров. Эти ребята, рискуя собой, перенесли меня в медпункт. Но сначала Гейдаров сделал мне укол обезболивающего, чтобы облегчить мои муки. Ну а потом меня переправили в госпиталь Баку. Здесь за меня взялись основательно, несколько операций сделали. Сейчас врачи делают все, чтобы поставить меня на ноги. Здесь вообще очень чуткий и заботливый персонал», - говорит боец.
Мухтар признается, что все время думает о боевом товарище, который стал шехидом. «После Победы мы бы с ним дружили долгие годы… Но я сделаю все, чтобы память о нем жила», - клянется Мухтар.
На этой войне, утверждает он, не было трусов. Все стремились только к Победе, не задумываясь шли в бой, рискуя жизнью.
«Каждый стремился действовать так, чтобы с его боевыми товарищами ничего не случилось. Каждый думал, что пусть лучше пуля врага достанется ему, чем кому-нибудь из однополчан. Мы делили последний кусок. Многие ребята жертвовали своей жизнью, чтобы только вынести с поля боя раненых товарищей. Это боевое братство помогало одерживать победы», - убежден солдат.
А еще он уверен, что его сила – в его семье. «Меня все время поддерживали. В каждом телефонном разговоре близкие напутствовали, чтобы возвращался только с победой. Я мечтал принять участие в операции по освобождению Шуши. Не судьба. Но я не расстраиваюсь. Первое место, куда я отправлюсь после выздоровления, – будет Шуша», - обещает Мухтар.
А вот узнав, что о нем напишут на сайте haqqin.az, солдат засмущался. Оказывается, он постоянный читатель нашего издания, и никогда и подумать не мог, что о нем напишут именно здесь. А наши журналисты горды тем, что теперь страна узнает еще обо одном азербайджанском герое.