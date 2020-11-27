Мухтар Алекперов - один из таких героев. Этот 22-летний парень из Джалилабадского района, выпускник университета, в первый же день войны отправился на фронт добровольцем, сражался за освобождение Физули, Джебраила, Гадрута. 12 октября в тяжелом бою был ранен, перенес несколько сложных операций. Пока находится на излечении в госпитале.

О своем фронтовом пути, боевых товарищах корреспонденту haqqin.az Мухтар рассказывает так, будто в этом нет ничего особенного, героического. Как можно было поступить иначе, считает он, ведь за землю предков сражались, и долг каждого гражданина страны сделать для этого все возможное - одни сражались на фронте, другие трудились в тылу, чтобы обеспечить армию.

«В 2019 году я окончил университет и отправился на военную службу. Только вернулся домой, как в Товузе начались бои, и я сразу пошел в Государственную службу по мобилизации и призыву и написал заявление, чтобы взяли на фронт добровольцем. Очень хотел воевать, чтобы освободить наши земли, чтобы отомстить за кровь наших шехидов. В семье поддержали мое решение», - рассказывает Мухтар.

Сначала рядовой Алекперов воевал в районе Физули, позже его подразделение перебросили на ходжавендское направление. Бой, в котором доброволец был ранен, навсегда останется в его памяти еще и потому, что в том сражении он потерял друга.

«Вечером 12 октября заметили какое-то движение впереди. Мы с моим боевым товарищем отправились на разведку, чтобы выяснить, что там происходит. А там были враги… Нас окружили и стреляли по нам в упор. Друг погиб на моих глазах…».

А Мухтара сначала ранили в руку, потом в обе ноги и живот. Истекая кровью, он молил Всевышнего об одном - не попасть в плен.

«От потери крови в глазах стало темнеть, едва не терял сознание. Зная повадки и нрав армян, решил сделать все, чтобы самому не попасть к ним в руки и не оставить тело моего друга. И эта мысль придала мне силы. Я убил одного, потом второго врага, а вскоре подоспели наши…», - вспоминает Мухтар.

Между азербайджанскими солдатами, которые пришли на подмогу Мухтару, и противником завязался жестокий бой. Однако Мухтара все же смогли перенести в относительно безопасное место.

Тяжелораненый, без медицинской помощи Мухтар усилием воли продержался ночь, только утром его могли доставить в медпункт. Но бой за Гадрут продолжался, и враг открыл минометный огонь по санитарной машине, на которой его везли. Парень потерял сознание, а когда очнулся, увидел склонившегося над ним нахчыванского спецназовца.