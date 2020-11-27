Корреспондент Азербайджанской службы BBC Гюнель Сафарова рассказала о трех азербайджанских семьях, покинувших Кельбаджар 26 лет назад и с нетерпением ждущих возвращения туда.

Высокогорный Кельбаджарский район был захвачен армянскими вооруженными силами в 1993 году. Согласно подписанному 10 ноября лидерами Азербайджана, Армении и России соглашению, Кельбаджар – один из трех районов, которые должны быть возвращены Азербайджану.

Героиня первой части сюжета - Сарытель Салманова. 82-летняя женщина показывает журналисту ключи от дома, находившегося в одном из сел Кельбаджара. Как и многим азербайджанцам, ее семье пришлось оставить дом и уехать. Женщина говорит, что хоть босиком готова веррнуться в родной Кельбаджар, найти свой дом, поцеловать порог, а после и умереть не страшно.

Семья Сафаровых тоже вынужденные переселенцы из Кельбаджара. И они сохранили ключи от дома. Вилаят Сафаров говорит, что каждое лето он просил невестку через интернет показать ему Кельбаджар. На вопрос, что он ищет, Сафаров говорил: свой дом. Переехав на новое место, семья вначале жила в вагончике, позже построила дом. Но все равно они хотят вернуться в Кельбаджар.

Третья героиня сюжета - Сямая Хасмамедова. Она рассказывает, что, покидая Кельбаджар, успела взять с собой только скатерть и платок, из ее приданого. Женщина плохо видит и сожалеет, что не сможет увидеть родной Кельбаджар: "Если Бог дасть мне хотя бы сделать шаг на родной земле, пусть на миг зрение вернется, посмотрю на родную земли и своих внуков, и пусть потом навсегда закроются".

Отметим, что, согласно трехстороннему заявлению, подписанному президентами Азербайджанской Республики, Российской Федерации и премьер-министром Республики Армения, подразделения Азербайджанской армии 25 ноября вошли в Кельбаджарский район.