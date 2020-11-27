Карабахский конфликт никогда не прекращался. Многонациональный азербайджанский народ никогда не смирился бы с оккупацией территории Азербайджана. Об этом российский политик, журналист Максим Шевченко сказал в эфире программы Тины Канделаки «Специальный гость» на канале RTV1.

Шевченко отмечает многонациональность Азербайджана, где живут не только азербайджанцы, но и евреи, русские, лезгины, талыши, таты, цахуры, удины, аварцы, грузины. армяне.

Шевченко говорит, что армянам никогда не отказывали в праве жить в Нагорном Карабахе. А вот азербайджанцам отказали в этом. С началом Карабахской войны армяне изгнали миллион азербайджанцев, разрушили их дома: "Точно так же азербайджанцев изгоняли из Зангилана, Агдама, трагедия Ходжалы, где убийцы, террористы убили сотни мирных людей..."

В этом конфликте, отмечает Шевченко, он на стороне справедливости. А справедливость - это Азербайджан.

Политолог назвал безумием заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что советские границы не имеют никакого значения, а важны границы, описанные Геродотом и Плинием Младшим.