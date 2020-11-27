«Власть в Армении доказала: в основе ее действий - ложь и личный интерес»

Действующая власть в течение двух лет доказала, что неспособна на какую-либо конструктивную деятельность, доказала, что в основе ее действий были только ложь и личный интерес, сказал в беседе с «ФактИнфо» бывший глава аппарата Национального собрания Армении Ара Сагателян.

По мнению Сагателяна, «отстранение этого режима днем раньше уменьшит угрожающую нашей стране катастрофу, и как каждый день затягивая прекращение войны, они привели к многочисленным жертвам и без вести пропавшим, вопросами которых можно было заняться очень давно, точно так же каждый день пребывание этой группы у власти приводит к тому, что мы ежедневно оказываемся в ситуации цугцванга и как отдельные люди, и как государство».