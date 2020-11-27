Амиль Гусейнов оставил престижную работу, семью, квартиру… и уехал на фронт герои нашего времени
Уроженец Агдама хирург Амиль Гусейнов работает в больнице медицинского факультета турецкого Университета Акдениз. Когда узнал, что в Карабахе начались боевые действия, вопрос – оставаться в Турции или первым же самолетом вылетать в Баку, даже не возникал. Конечно, скорее на Родину и сразу на фронт. С такой специальностью и опытом работы, как у него, он может и должен быть на передовой, решил патриот.
30 сентября доктор Гусейнов прибыл в Баку и уже через день оперировал в прифронтовом госпитале, спасал раненых азербайджанских воинов. И так без сна и отдыха 40 дней, пока не перестали рваться снаряды и снайперы врага уже не выискивали новую цель.
Отец троих детей, 32-летний Амиль Гусейнов не сказал своим близким, что отправляется в самую гущу военных действий. Не хотел их волновать. А когда вернулся в Турцию, и семья, и турецкие коллеги встретили его как героя.
В Турции все с первых дней воспринимали Отечественную войну Азербайджана как свою войну. Многие турецкие медики были готовы выехать в зону боевых действий, рассказывает Амиль Гусейнов. На входе в Университет Акдениз рядом с флагом Турции был вывешен и флаг Азербайджана. Турция оказывала всяческую поддержку нашей стране в ее справедливой борьбе, и азербайджанский народ никогда не забудет поддержку братской страны.
«Поддержка Турции укрепляла высокий боевой дух азербайджанских солдат. Все знали, что мы не одни», - убежден Гусейнов.
Как пишут турецкие СМИ, с Амилем Гусейновым после его возвращения встретился ректор Университета Акдениз профессор Озленен Озкан и заверил, что Азербайджан, Узбекистан, Киргизия для Турции - братские страны.
А коллеги без конца расспрашивали, как было на фронте, в каких условиях приходилось оперировать, какой сложности были операции. Говоря о специфике деятельности медиков в боевых условиях, Амиль Гусейнов вспоминал и поразительные эпизоды войны.
«Когда армяне начали обстреливать больницу в Барде, там было много раненых бойцов. Один из солдат в это время совершал намаз. Совсем рядом со зданием начали падать и рваться ракеты, но он не прервал молитву. В здание ни один снаряд не попал… Наверное, нас тогда спасли молитвы этого парня», - рассказал доктор Гусейнов.
Не мог не поведать он своим коллегам и о преступлениях, звериной жестокости армянской армии: «Предательские атаки армян на мирное население потрясли всех нас. Они по ночам обстреливали города, где погибали старики, женщины, дети. Я был в больнице Барды, когда город обстреляли. В течение получаса привезли 80 раненых. На всю жизнь запомнил этот день. Мы оперировали в сложных условиях, делали все что могли, но, к сожалению, у нас на руках скончались более 20 человек. Слава Богу, Азербайджан вышел победителем из этой тяжелой войны. На отвоеванные земли вернутся настоящие хозяева, в мечетях будет звучать азан. И я счастлив, что смог принять участие в Отечественной войне».
Турецкие друзья слушали героического доктора со слезами на глазах.
«Если Турции будет угрожать опасность, я не раздумывая отправлюсь на фронт», - твердо заявил Амиль Гусейнов.