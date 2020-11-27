Уроженец Агдама хирург Амиль Гусейнов работает в больнице медицинского факультета турецкого Университета Акдениз. Когда узнал, что в Карабах е начались боевые действия, вопрос – оставаться в Турции или первым же самолетом вылетать в Баку, даже не возникал. Конечно, скорее на Родину и сразу на фронт. С такой специальностью и опытом работы, как у него, он может и должен быть на передовой, решил патриот.

30 сентября доктор Гусейнов прибыл в Баку и уже через день оперировал в прифронтовом госпитале, спасал раненых азербайджанских воинов. И так без сна и отдыха 40 дней, пока не перестали рваться снаряды и снайперы врага уже не выискивали новую цель.

Отец троих детей, 32-летний Амиль Гусейнов не сказал своим близким, что отправляется в самую гущу военных действий. Не хотел их волновать. А когда вернулся в Турцию, и семья, и турецкие коллеги встретили его как героя.

В Турции все с первых дней воспринимали Отечественную войну Азербайджана как свою войну. Многие турецкие медики были готовы выехать в зону боевых действий, рассказывает Амиль Гусейнов. На входе в Университет Акдениз рядом с флагом Турции был вывешен и флаг Азербайджана. Турция оказывала всяческую поддержку нашей стране в ее справедливой борьбе, и азербайджанский народ никогда не забудет поддержку братской страны.

«Поддержка Турции укрепляла высокий боевой дух азербайджанских солдат. Все знали, что мы не одни», - убежден Гусейнов.

Как пишут турецкие СМИ, с Амилем Гусейновым после его возвращения встретился ректор Университета Акдениз профессор Озленен Озкан и заверил, что Азербайджан, Узбекистан, Киргизия для Турции - братские страны.

А коллеги без конца расспрашивали, как было на фронте, в каких условиях приходилось оперировать, какой сложности были операции. Говоря о специфике деятельности медиков в боевых условиях, Амиль Гусейнов вспоминал и поразительные эпизоды войны.