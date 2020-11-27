«Голос Армении»: «Пашинян своими звонками не дает Путину поспать»

«Все, что происходит сегодня в Армении, даже хаосом назвать сложно. Скорее, это какой-то идеальный, образцовый бардак, в котором еще умудряется жить население. Полное отсутствие всякого присутствия власти. Полное отсутствие всякого присутствия государственных институтов. Полное отсутствие всякого присутствия элементарного инстинкта самосохранения народа. И этот список отсутствующих факторов практически бесконечен». Такими нерадужными словами о происходящем в настоящее время в Армении начинает свой комментарий под названием «Идеальный бардак или хроника одного дня» обозреватель Голоса Армении Ара Меликсетян.

Далее автор, что не быть «голословным», приводит факты, ключевые события, произошедшие 26 ноября, и заявляет, что, возможно, станет понятно, «где собственно живет сегодня гражданин Армении. В стране или в телефонной будке?»

«*Парламентское большинство отклоняет предложенную оппозицией отмену военного положения. Война закончилась, в положении решили остаться. Абсурд.

*Министром экономики Армении назначен бизнесмен, известный созданием компании по доставке еды. Послевоенную мобилизацию экономики страны решено доверить создателю курьерской службы. Абсурд.

*На заседании правительства утверждена инвестиционная программа на 10 миллионов долларов, в рамках которой в столичном парке Арабкир должен быть построен фонтан, бассейн, амфитеатр. Заметим, с начала войны правительство заседаний не проводило, это первое за 2 месяца заседание правительства и одним из ключевых вопросов на нем оказался этот проект... Абсурд.

Вице-премьер Тигран Авинян решил наградить премиями сотрудников своего аппарата за октябрь. За добросовестный труд... Абсурд. Родственники без вести пропавших и оказавшихся в плену армянских военнослужащих блокируют дорогу кортежа лица, занимающего кресло руководителя правительства, с требованием что-нибудь сделать. Проводят с тем же требованием акцию протеста перед зданием правительства. Никаких результатов... Абсурд.

Заканчивается этот информационный день тем, что уже на его исходе, точнее ночью Пашинян два раза звонит Путину, не давая президенту России поспать. Полный сюр».

Автор пишет, что «куда более чудовищно, когда осознаешь, что это вовсе не первый и не последний подобный день. Пашинян собирается еще как минимум полгода добивать то, что осталось, превращая в кошмар жизнь людей, оставаясь на руинах разрушенного его руками государства. Ну что тут скажешь? Это дно…»