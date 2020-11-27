Фирдовси Умудов с освобожденных территорий: «Эти земли армяне использовали для выращивания наркотиков»
Вице-президент Федерации борьбы Азербайджана, офицер Государственной погранслужбы полковник-лейтенант Фирдовси Умудов рассказал о своей поездке на освобожденные территории, высказал свое мнение относительно того, почему Азербайджан проиграл в начале 90-х и победил сейчас, а также выразил уверенность, что теперь азербайджанцы избавились от комплекса неполноценности из-за потери родных земель.
«Важнейшую роль в нашей победе сыграли солидарность и единство, - говорит Ф.Умудов в эфире телеканала Real TV. - Единство нашего Верховного главнокомандующего, нашей доблестной армии и народа! Каждый гражданин Азербайджана внес свою лепту в этот исторический успех.
Как известно, спортсмены также заявили о готовности участвовать в освобождении оккупированных территорий. Я и другие спортсмены-пограничники приняли участие в учениях под руководством главы Государственной пограничной службы генерал-полковника Эльчина Гулиева, от которых остались самые приятные впечатления. Все были готовы в любой момент ринуться в бой».
Фирдовси Умудов побывал в освобожденных Джабраильском, Зангеланском и Физулинском районах и своими глазами видел следы армянского варварства.
«Даже не знаю, как это назвать… Действительно, мы соседствуем с дикарями. Те места, где я побывал, словно подверглись атомной бомбардировке. Пусть мировая общественность видит это варварство и вандализм!
Они разрушали наши города и села, чтобы из этих камней строить оборонительные редуты. Те территории они использовали с военной целью, а также для выращивания наркотиков и другой преступной деятельности».
Известный специалист подчеркивает огромную роль президента Ильхама Алиева и уверен, что с таким лидером Азербайджан не проиграл бы и в первой Карабахской войне.
«Мы долгие годы говорили, что хотим поднять флаг Азербайджана в Карабахе. Некоторые уже и не верили в это. Веру и уверенность в себе нам вернул наш Верховный главнокомандующий. Его выступления поднимали моральный дух наших солдат.
Хочу сказать, что во время первой Карабахской войны у нас тоже были герои. Мы - та самая нация! Но тогда у нас не было такого лидера, как Ильхам Алиев. Поэтому мы и проиграли в начале 90-х.
Однако прошло 30 лет, и под руководством нашего президента мы отправили месседж всему миру: Азербайджан – сильное государство, сильная нация c могущественным лидером!
Все мы были очень счастливы видеть, как президент и первый вице-президент Мехрибан Алиева посетили освобожденные районы и подняли там флаг Азербайджана. Ильхам Алиев также исполнил завещание Общенационального лидера Гейдара Алиева, который не успел решить карабахский вопрос".
Ф.Умудов также рассказал о том, как вручил флаг азербайджанским пограничникам в Зангеланском районе. Это то самое знамя, которое он поднимал после побед наших борцов на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы, Европейских играх.
«Наши пограничники, даже будучи ранеными, не покидали поле боя, бились до конца. И моим долгом было вручить им флаг, который развевался после наших побед на различных соревнованиях, чтобы он был поднят на освобожденных от оккупантов территориях».
Вице-президент Федерации борьбы говорит о том, что, несмотря на многочисленные победы азербайджанских борцов над армянскими, у наших спортсменов всегда было что-то вроде сломленности и комплекса неполноценности, из-за того, что земли были у врага.
«Мы их побеждали на ковре, но из-за Карабаха армянские борцы вели себя так, будто это они победители. Сейчас этого уже не будет. Мы по всем компонентам сильнее, несмотря на открытую поддержку некоторых стран, оказываемую армянам. Вспоминаю, как на чемпионате мира в Париже Гаджи Алиев стал 3-кратным чемпионом мира, и зал, состоящий наполовину из армян и поддерживающих их французов, вынужден был стоя слушать гимн Азербайджана. И сегодня мы своими военными победами заставляем наших недоброжелателей смириться с ситуацией».
Прославленный тренер не сомневается, что на освобожденных землях будет проводиться множество различных соревнований, а на плодородной карабахской почве родится не один талант, который прославит Азербайджан в будущем.