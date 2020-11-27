Фирдовси Умудов с освобожденных территорий: «Эти земли армяне использовали для выращивания наркотиков»

Натик Гусейнзаде 02:27

Вице-президент Федерации борьбы Азербайджана, офицер Государственной погранслужбы полковник-лейтенант Фирдовси Умудов рассказал о своей поездке на освобожденные территории, высказал свое мнение относительно того, почему Азербайджан проиграл в начале 90-х и победил сейчас, а также выразил уверенность, что теперь азербайджанцы избавились от комплекса неполноценности из-за потери родных земель.

«Важнейшую роль в нашей победе сыграли солидарность и единство, - говорит Ф.Умудов в эфире телеканала Real TV. - Единство нашего Верховного главнокомандующего, нашей доблестной армии и народа! Каждый гражданин Азербайджана внес свою лепту в этот исторический успех. Как известно, спортсмены также заявили о готовности участвовать в освобождении оккупированных территорий. Я и другие спортсмены-пограничники приняли участие в учениях под руководством главы Государственной пограничной службы генерал-полковника Эльчина Гулиева, от которых остались самые приятные впечатления. Все были готовы в любой момент ринуться в бой». Фирдовси Умудов побывал в освобожденных Джабраильском, Зангеланском и Физулинском районах и своими глазами видел следы армянского варварства. «Даже не знаю, как это назвать… Действительно, мы соседствуем с дикарями. Те места, где я побывал, словно подверглись атомной бомбардировке. Пусть мировая общественность видит это варварство и вандализм! Они разрушали наши города и села, чтобы из этих камней строить оборонительные редуты. Те территории они использовали с военной целью, а также для выращивания наркотиков и другой преступной деятельности».

Известный специалист подчеркивает огромную роль президента Ильхама Алиева и уверен, что с таким лидером Азербайджан не проиграл бы и в первой Карабахской войне. «Мы долгие годы говорили, что хотим поднять флаг Азербайджана в Карабахе. Некоторые уже и не верили в это. Веру и уверенность в себе нам вернул наш Верховный главнокомандующий. Его выступления поднимали моральный дух наших солдат. Хочу сказать, что во время первой Карабахской войны у нас тоже были герои. Мы - та самая нация! Но тогда у нас не было такого лидера, как Ильхам Алиев. Поэтому мы и проиграли в начале 90-х. Однако прошло 30 лет, и под руководством нашего президента мы отправили месседж всему миру: Азербайджан – сильное государство, сильная нация c могущественным лидером! Все мы были очень счастливы видеть, как президент и первый вице-президент Мехрибан Алиева посетили освобожденные районы и подняли там флаг Азербайджана. Ильхам Алиев также исполнил завещание Общенационального лидера Гейдара Алиева, который не успел решить карабахский вопрос". Ф.Умудов также рассказал о том, как вручил флаг азербайджанским пограничникам в Зангеланском районе. Это то самое знамя, которое он поднимал после побед наших борцов на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы, Европейских играх. «Наши пограничники, даже будучи ранеными, не покидали поле боя, бились до конца. И моим долгом было вручить им флаг, который развевался после наших побед на различных соревнованиях, чтобы он был поднят на освобожденных от оккупантов территориях».