«Сегодня уже не секрет, сколько усилий Пашинян приложил к «отрыву» Армении от России. В списке его действий были не только регулярные «поклоны» западным странам, но и откровенно оскорбительное поведение по отношению к Российской Федерации и лично Владимиру Путину. На форуме Евразийского экономического совета Пашинян допускал хамские выпады в адрес Путина – вопреки протоколу он не встретил его в аэропорту, не проводил, по дороге в аэропорт кортеж Пашиняна устроил гонки с кортежем Путина с обгонами и опасным вождением» , - пишет известное прокремлевское издание «Взгляд», анализируя причины охлаждения отношений между Путиным и Пашиняном.

Однако, согласно выводам издания демонстративное неуважение, вернее оскорбительное отношение к главе российского государства - мелочи, на фоне других проблем: «Пашинян проигнорировал личную просьбу Путина о прекращении политически мотивированного преследования Роберта Кочаряна, а до этого, еще в начале своего премьерства, санкционировал арест генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова. Стоит напомнить, что именно ОДКБ и Россия – единственные реальные гаранты безопасности, а при некоторых обстоятельствах и существования Армении. Параллельно в Армении имел место рост антироссийских выступлений, а с лета 2019 года в Армении были наложены ограничения на вещание российских телеканалов. Всё это выглядело как курс на разрыв отношений с Россией – потому что это он и был».

В чем была причина такой политики? – задается вопросом российское издание. Умозаключение обозревателей издания – «секрет Полишинеля»: «Не утверждая ничего однозначно, скажем лишь, что сочетание обилия сведений о связях Пашиняна и его команды с фондом Сороса, который через левацкие организации США контактирует с Демпартией и американскими элитами (не только демократами, но и так называемыми неоконами, глобалистами и интервенционистами из обеих партий), рекомендации RAND (оплот близких к «неоконам» кругов в американском военно-политическом истеблишменте) по отрыву Армении от России и реальная антироссийская политика Пашиняна вместе взятые не похожи на случайное совпадение. Как и то, что Пашинян прятался от толп, разгневанных поражением в Карабахе, в американском посольстве. Сам Сорос, правда, с недавних пор заделался «миротворцем», но верить таким людям – глупо».

Российское издание считает, что Пашинян целенаправленно подстрекал Азербайджан на военное столкновение: «Еще до того, как стать премьер-министром, Пашинян делал в адрес Азербайджана резкие заявления, вплоть до территориальных претензий – с его слов, Азербайджан должен был отдать Карабаху часть своей территории. Во время демонстраций, в результате которых Пашинян пришел к власти, он говорил о том, что Карабах должен быть признан Арменией как независимое государство. Правда, получив власть, он ничего такого не сделал. Зато дезавуировал значительную долю заявлений предыдущих поколений армянских политиков, относительно путей выхода из карабахского тупика, дав понять Ильхаму Алиеву, что никаких перспектив решить территориальную проблему с Арменией у Азербайджана нет. Более того, это тоже сопровождалось оскорблениями.

Сразу после вступления в должность Пашинян отправился в Шушу, где ярко «отметил» годовщину взятия армянами этого города. Специфика ситуации была в том, что до первой войны в Карабахе это был на почти девяносто процентов азербайджанский город, а после – естественно нет. Известно, что обе стороны в ходе прошлой войны в конце 80-х – начале 90-х прибегали к жестоким этническим чисткам. Но вот бередить это кровавое прошлое именно там и именно так Пашиняну точно не стоило – азербайджанцы восприняли эту выходку как плевок в лицо.

Все эти выходки серьезно озлобили и азербайджанцев в целом, и Ильхама Алиева в частности. С учетом серьезного военного превосходства Азербайджана над Арменией и турецкой помощи, война была очень вероятной даже если бы отношения между Арменией и Россией выглядели бы безупречно, но они к этому моменту были просто разрушены».