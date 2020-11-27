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«Все адресованные Пашиняну обращения начинаются либо заканчиваются словами: «Если в тебе осталась хоть капля сознательности и любви к родине, хоть капля армянской крови, то ты должен подать в отставку!» - пишет в своей статье под названием «Элементарная арифметика и ставки на пятую колонну» автор «Голоса Армении» Марина Мкртычян. Автор отмечает, что после 9 ноября прошло уже немало времени и что пора перейти к выводам, которые, по ее мнению, очевидны: по доброй воле премьер Пашинян в отставку не уйдет, «а потому наш разговор об элементарной арифметике».

«Оппозиционные фракции ППА И «Лусавор Айастан» имеют совместно всего 41 мандат, а для того, чтобы поднять в парламенте вопрос доверия правительству, необходимо 66 мандатов. Иными словами, оппозиционные фракции нуждаются в поддержке как минимум 25 членов фракции «Мой шаг». Чтобы в корне исключить возможность появления этих 25 депутатов, Никол пошел на кадровые замены в правительстве. К примеру, отставка Давида Тонояна с поста министра обороны привела к появлению в парламенте группы поддержки новоиспеченного министра Вагаршака Арутюняна. Его, как известно, поддерживает председатель оборонной комиссии Андраник Кочарян, вокруг которого сплотились не только члены его комиссии, но и независимый депутат Арман Бабаджанян, который недавно возглавил собственную партию. Чтобы успокоить тер-петросяновское крыло фракции, Пашинян назначил министром науки, образования культуры и спорта Ваграма Думаняна, удержав тем самым от желания примкнуть к оппозиции еще примерно 15 человек...» Далее автор утверждает, что Пашиняну было трудно договориться с соросовской частью фракции: «Эти господа уже считают премьера отработанным материалом и не прочь делегировать на этот пост еще одну марионетку господина Сороса, дабы на время успокоить политизированную общественность. Предвидя попытки этой публики спрыгнуть с поезда, Пашинян дал понять, что в любой момент может отправить в отставку Армена Григоряна с поста секретаря Совбеза. Такого поворота соросовские депутаты не ожидали, а потому хором стали просить Пашиняна не лишать агентуру Сороса доступа к главному источнику информации». «...Можно назвать еще нескольких депутатов, которым заткнули рот назначением Месропа Аракеляна на пост министра по социальным вопросам... Таким образом, все попытки оппозиции начать процесс отлучения Пашиняна от власти при содействии парламентского большинства обречены на провал. Этот путь для оппозиции внутри парламента, на данный момент, закрыт».